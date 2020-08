Sassuolo, De Zerbi: “Obiettivo migliorare ancora. Contento per i nostri in Nazionale” (Di venerdì 28 agosto 2020) Roberto De Zerbi si è raccontato in un’intervista rilasciata a Sky Sport in vista della stagione 2020/2021. “Grande soddisfazione per aver contribuito a portare 13 giocatori nelle rispettive nazionali e oltre a Caputo e Locatelli faccio il nome di Raspadori, convocato in Under 21” rivela il tecnico del Sassuolo, “per me e per noi è motivo di grande soddisfazione, tutti e tre hanno storie diverse, anche io ero davvero emozionato, la vivo come loro, con lo stesso trasporto. L’ambiente è determinante, come società, ma non solo. Locatelli è cresciuto tanto in campo anche grazie al lavoro dei compagni. Caputo aveva poco bisogno di essere indirizzato, ma l’hanno accolto tutti bene“. Per quanto riguarda le voci di mercato su Locatelli, De Zerbi ha ... Leggi su sportface

sportface2016 : #calcio #SerieA #Sassuolo, le parole del tecnico Roberto #DeZerbi in vista della prossima stagione - zazoomblog : Sassuolo De Zerbi: Orgoglioso di avere 13 giocatori nelle Nazionali - #Sassuolo #Zerbi: #Orgoglioso #avere - sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Orgoglioso di avere 13 giocatori nelle Nazionali': Il tecnico: 'Le voci su Locatelli? Se lui… - mirko_masella : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, De Zerbi: 'Caputo è un professore nel suo ruolo: pochi meglio di lui in Italia' - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, De Zerbi: 'Caputo è un professore nel suo ruolo: pochi meglio di lui in Italia' -