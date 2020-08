Sassuolo, Caputo: «La Nazionale è il mio sogno, sono carico» (Di venerdì 28 agosto 2020) L’attaccante del Sassuolo ha commentato la sua prima convocazione in Nazionale Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha ricevuto ieri la prima convocazione con la Nazionale italiana. Ai microfoni di Sky Sport, il bomber neroverde ha commentato questo traguardo conquistato. sogno Nazionale – «Sto studiando coi miei soci una nuova birra per festeggiare la convocazione in Nazionale. È stata una sensazione indescrivibile, andare in Nazionale era il mio sogno e questo traguardo è merito ovviamente anche dei miei compagni e di tutto il Sassuolo. sono carico e voglio dedicare la convocazione a tutti coloro che mi ... Leggi su calcionews24

