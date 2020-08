Meteo, in arrivo un weekend nero: a Nord inizia l’autunno (Di venerdì 28 agosto 2020) Un weekend che farà capricci, quello che inizierà da domani: l’autunno sembra essere ormai alle porte, e a darcene segnale sono i rovesci temporaleschi e le temperature in ribasso. Ma al Sud l’estate non è ancora finita. Settembre è ormai alle porte, e pare che già a partire da questo fine settimana l’alta pressione africana … L'articolo Meteo, in arrivo un weekend nero: a Nord inizia l’autunno proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek

