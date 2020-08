L'ex moglie di Elton John tentò il suicidio il luna di miele (Di venerdì 28 agosto 2020) Ora la donna vuole un risarcimento da tre milioni di sterline per alcune affermazioni nell'autobiografia Leggi su media.tio.ch

LONDRA - Sembravano buoni i rapporti tra i due ex, Elton John e Renate Blauel, almeno prima del 2020. L'ex moglie l'ha infatti accusato di aver rivelato dettagli privati della loro relazione nella rec ...

Che guaio Sir John, l'ex "moglie di copertura" tentò il suicidio a causa sua

Non è il primo caso di matrimonio di copertura, né sarà l'ultimo. Ma siccome in ballo in ballo c'è una celebrità del calibro di Elton John e un bel po' di soldini, ecco che la notizia assume contorni ...

