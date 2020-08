Infettivologo Bassetti: "Anziani asintomatici in Rsa? C'è mutazione virus" (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute) - "Il fatto che ci siano Anziani asintomatici nelle Rsa è una buona cosa. Noi a Genova avevamo già visto a giugno e luglio persone nelle residenze positive ma con pochi sintomi. C'è quindi stata una mutazione del virus, a marzo e aprile di asintomatici ne vedevamo davvero pochi". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, commentando il caso di una ventina di Anziani risultati positivi in una Rsa a Milano ma asintomatici. "La malattia oggi è profondamente diveRsa rispetto ai mesi passati. Non vale solo ... Leggi su iltempo

Sì al distanziamento di un metro e alla mascherina sul bus per andare a scuola ma no alla mascherina durante tutto il tempo trascorso in classe. Così, durante la trasmissione L'aria che tira, Matteo B ...

«La mascherina chirurgica può causare ai bambini, sulla base di esperienze di utilizzo: senso di calore, irritazione, difficoltà respiratorie, fastidio, difficoltà di concentrazione, distrazione e bas ...

