Francia, oltre 7mila contagi in 24 ore. Macron: “Non escludo un nuovo lockdown”. Otto giorni fa diceva il contrario (Di venerdì 28 agosto 2020) I dati sui contagi da coronavirus in Europa continuano a salire: la Spagna ha registrato 3.829 nuovi casi e 15 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, la Romania – il Paese più colpito nei Balcani – 1.318, con 48 altri decessi. Ma è la Francia a registrare il record peggiore: 7.379 in 24 ore. Il presidente Emmanuel Macron parlando con la stampa ha detto: “Non avrei imparato a sufficienza da quello che stiamo vivendo da alcuni mesi se vi dicessi che escludo totalmente un nuovo lockdown“. Per poi aggiungere: “Noi però ci predisponiamo per fare di tutto per impedirlo”. Appena Otto giorni fa, dalla villeggiatura sull’isola di Fort de Bregancon, diceva: “Non si può fermare il Paese, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : L'andamento più allarmante dei contagi da covid in Europa riguarda la Francia. Casi in aumento: oltre seimila. E a… - fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - LaStampa : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - FRANCESCOLARDIN : Francia, oltre 7mila contagi in 24 ore. Macron: “Non escludo un nuovo lockdown”. Otto giorni fa diceva il contrario… - mbx1900 : @casa1404 @ALASINIS7RA @Fr4n6o @daniele19921 @azangrillo Nessuna criticità per ira essendo il 90% dei positivi asin… -