FORMAZIONE UFFICIALE - Gattuso col 4-3-3: out Fabian, Allan, Maksimovic e Mario Rui e gli aggregati (Di venerdì 28 agosto 2020) Ecco il Napoli che affronterà la prima gara contro la perdente del primo match. Nella distinta non sono presenti i nomi di Allan, Fabian Ruiz, Nikola Maksimovic e Mario Rui, gli ultimi tre alle prese con problemini fisici. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : FORMAZIONE UFFICIALE UFFICIALE - Prima amichevole stagionale, la formazione di Gattuso: out Osimhen, 4-3-3 con Gaetano a centrocampo e Meret fra i pali CalcioNapoli24 Mercato Serie D, l’ex Altinier firma per l’Arzignano: “Squadra in costruzione, che diventerà molto forte”

ARZIGNANO (VI) – L’FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente l’accordo raggiunto con il calciatore Cristian Altinier. Nato il 15 febbraio 1983 a Mantova, si tratta di un attaccante centrale di pi ...

UFFICIALE - Salernitana, Vannucchi passa al Padova

Gianmarco Vannucchi lascia la Salernitana: è un nuovo giocatore del Padova. Questo il comunicato diramato dal club biancoscudato: "Il Calcio Padova informa che nella mattinata di oggi è stato formaliz ...

