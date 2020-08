Firenze: al «ReGeneration Festival» serata di jazz con drag queens, poi gran finale con la «Cenerentola» di Rossini (Di venerdì 28 agosto 2020) Alcuni jazzisti statunitensi stasera rievocano i ruggenti anni Venti di Broadway e Hollywood, mentre lo spettacolo principale del sabato è l'opera Rossiniana, che si avvale di un buon cast di promesse della lirica Leggi su firenzepost

