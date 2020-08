F1 Gp Monza, niente pubblico sugli spalti: ma ci saranno 250 medici e operatori del servizio civile e sanitario (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci saranno solo “250 persone tra personale medico e dell’assistenza sanitaria e operanti della Protezione civile” ad assistere al Gran premio di Formula 1. Quello di Monza, infatti, sarà un Gp diverso rispetto agli altri anni, modificato come tutto il resto dalla pandemia di coronavirus in corso. Sarà una gara senza tifosi, nonostante i 33mila biglietti già venduti, ma sarà anche un omaggio a chi è stato in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Un’occasione per lanciare un segnale di ripartenza e per ricordare chi, in questi mesi, ha “lavorato per tutelare la salute di tutti noi”, spiega il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani. “Nonostante il Gran Premio si disputi a porte chiuse, l’Aci ha invitato 250 persone ... Leggi su ilfattoquotidiano

