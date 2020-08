Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari (Di venerdì 28 agosto 2020) di Thomas Fazi. Mario Draghi, nel suo recente e molto discusso intervento al Meeting di Rimini (che abbiamo già trattato qui), ha ribaltato una delle architravi della narrazione euro-austeritaria dell’ultima decennio (avallata dallo stesso Draghi), quella dell’imperativo assoluto della riduzione del debito pubblico, costi quel che costi in termini economici e sociali (per maggiori informazioni citofonare alla Grecia), sostenendo che l’attuale fase storica «sarà inevitabilmente accompagnata da stock di debito destinati a rimanere elevati a lungo». Insomma, contrordine compagni: il debito pubblico non è più il male assoluto, ma anzi l’aumento degli stock di debito è una necessità impellente per evitare «una distruzione permanente della ... Leggi su ilparagone

Shabine7 : @emabignardi @LaBombetta76 @SimoPillon @Totti Quindi la guerra non rientra nei temi etici affrontati dai pro-vita.… - nicholaspecore1 : @giuseppe_masala @f_ronchetti @TgLa7 Guarda ti faccio un esempio concreto: Programma Spaziale Apollo. 100 Miliardi… - verdino2008 : RT @FedericoRebisc1: @SpinellidItalia E comunque usare l'appelativo droga al posto di dire cannabis e derivati è stato un errore madornale.… - FedericoRebisc1 : @SpinellidItalia E comunque usare l'appelativo droga al posto di dire cannabis e derivati è stato un errore madorna… - Sabina1956 : .SUPERTOPTWEET di @woland23! Attenti a #Draghi. Poi non dite che nessuno vi aveva avvisato. E informatevi, kazzo!… -

Ultime Notizie dalla rete : Derivati Stato Derivati, parte I. Scommesse tra Stato e banche: dal 2011 al 2015 il Tesoro ha pagato 23.5 mld di euro. Ora c’è sentenza Cassazione Vicenza Più Impianto Rifiuti Area ASI. Confindustria Benevento:”Siamo pronti a tutelare le imprese insediate nell’area”

Confindustria Benevento ha organizzato lo scorso 21 luglio un incontro con le aziende insediate a Ponte Valentino per aggiornarle su una serie di progettualità e per metterle al corrente degli investi ...

Pilates: cos’è e quali sono i benefici

Il pilates è un allenamento in grado di rendere il corpo pieno di energia, tonico e snello. Si tratta di esercizi in grado di attivare praticamente tutti i muscoli del corpo, in particolare coinvolge ...

Confindustria Benevento ha organizzato lo scorso 21 luglio un incontro con le aziende insediate a Ponte Valentino per aggiornarle su una serie di progettualità e per metterle al corrente degli investi ...Il pilates è un allenamento in grado di rendere il corpo pieno di energia, tonico e snello. Si tratta di esercizi in grado di attivare praticamente tutti i muscoli del corpo, in particolare coinvolge ...