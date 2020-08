Covid e scuola, le Regioni: «Così non riapriamo», ma su distanze e bus si tratta (Di venerdì 28 agosto 2020) La bomba viene sganciata nel tardo pomeriggio dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «Nelle condizioni attuali non è possibile aprire le scuole». La pensano naturalmente... Leggi su ilmattino

Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - NicolaPorro : La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia co… - Agenzia_Ansa : 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese… - Pally52 : RT @Fabio64356227: Fortuna abbiamo questo governo, con salvini meloni briatore e santanche potevamo morire di covid ma nn ci avrebbero asco… - EcoLunigiana : #Covid-19 - Iniziato lo screening preventivo del personale docente e non docente degli istituti scolastici di ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

L’incertezza sull'avvio delle lezioni sta facendo sentire i suoi effetti sui consumi direttamente legati al comparto scuola. Secondo le federazioni di settore aderenti a Confcommercio che ...A partire da domani, venerdì 28 agosto, verranno messi in consegna i nuovi banchi monoposto per le scuole dopo il patto tra Regioni e governo per il distanziamento sociale a scuola per evitare una nuo ...