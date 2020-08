Confimprese: Consumi ancora giù a luglio (in Campania -26,7%), dopo il crollo del primo semestre (-40,6%) (Di venerdì 28 agosto 2020) La ripresa rimane ai blocchi di partenza e il commercio non taglia il filo di lana di un traguardo che al momento è ancora lontano. I valori sono negativi: il mese di luglio si chiude con un trend nelle vendite del -27,7%, che porta il comparto a registrare nei primi 7 mesi dell’anno una contrazione pari a -40,6%. L’Osservatorio permanente Confimprese-EY sui trend di consumo non lascia spazio a dubbi ed evidenzia il persistente clima di scarsa fiducia delle famiglie italiane, poco inclini a riprendere le abitudini di consumo dell’anno precedente. Quanto ai settori merceologici, nel mese di luglio si registrano dinamiche negative nelle vendite generalizzate a tutti i settori: in forte sofferenza abbigliamento e ristorazione con trend mensili rispettivamente di -29,3% e -30%, mentre il settore ... Leggi su ildenaro

