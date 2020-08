Cerca di salvare una ragazza ma annega: morto il 57enne tunisino Tahar Zaidi (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ morto tra le onde Tahar Zaidi, nel tentativo di salvare una ragazza in diffioltà. E’ successo a Viareggio, dove il 57enne si trovava con la famiglia. La ragazzina è stata salvata dal bagnino, ma per Zaidi non c’è stato nulla da fare. Una terribile tragedia si è consumata nelle acque del mare davanti ad uno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un 57enne muore annegato a Viareggio per salvare una ragazza di 15 anni figlia di un'amica. Un uomo di 57 anni di origine tunisina è morto annegato a Viarreggio, in provincia di Lucca, mentre cercava ...

