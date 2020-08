Cava de’ Tirreni, multe per accensione sterpaglie ed errato conferimento di rifiuti (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Continua l’attività di contrasto all’accensione di sterpaglie e all’errato conferimento dei rifiuti. La Polizia municipale ha sanzionato, nelle scorse ore, quattro persone, per l’accensione di sterpaglie e per il fumo molesto sprigionato che ha creato non poco disagio ai residenti. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti per contrastare l’accensione in alcuni fondi agricoli e giardini, alle frazioni di Sant’Anna, Arcara, San Martino e in via Aldo Moro. Gli Ispettori Ambientali Volontari, nella giornata di ieri, hanno invece elevato tre verbali di accertamento per conferimento di ... Leggi su anteprima24

