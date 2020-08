Catania, uomo di 85 anni uccide il figlio durante una lite (Di venerdì 28 agosto 2020) Tragedia in provincia di Catania. uomo di 85 anni uccide il figlio a coltellate a margine di una lite domestica. Arrestato dai Carabinieri. Tragedia in famiglia di una violenza inaudita in provincia di Catania, a Palagonia. Una banale lite tra padre e figlio si è conclusa nel sangue e, soprattutto, con una vittima. Protagonista del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

