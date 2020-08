Caso Briatore e asintomatici. Porro vs Geremicca (Di venerdì 28 agosto 2020) Polemica ieri sera a Stasera Italia con Federico Geremicca della Stampa sull'intervista che ho fatto a Flavio Briatore. Ho chiarito la mia posizione sulle insinuazioni… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

stanzaselvaggia : Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gl… - insopportabile : Spero che le persone capiscano che il contagio del Covid non è frutto del caso ma dei comportamenti imprudenti se n… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - titzbiltz : RT @P_M_1960: Anche dopo il caso Briatore, al Twiga di Daniela Santanchè si balla ancora assembrati e senza mascherine e c’è pure Nek che c… - vittoriodiri : RT @P_M_1960: Anche dopo il caso Briatore, al Twiga di Daniela Santanchè si balla ancora assembrati e senza mascherine e c’è pure Nek che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Briatore

Sta meglio Flavio Briatore, ed è lui stesso a farlo sapere rilasciando un’intervista a La Stampa. E visto che le sue condizioni di salute sono migliorate, Briatore ne approfitta per chiarire alcune vo ...Eliana Michelazzo positiva al Coronavirus è stata trasportata in ambulanza al policlinico Umberto I: ecco cosa rivela Adnkronos. Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza in ospedale: le sue con ...