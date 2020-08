Call of Duty Black Ops Cold War per PS4: un leak svela la data dell'open beta (Di venerdì 28 agosto 2020) La data di lancio della prossima beta aperta di Call of Duty Black Ops Cold War potrebbe essere trapelata.L'imminente sequel diretto di Black Ops del 2010 uscirà il 13 novembre e mentre il primo trailer ufficiale del gioco ha rivelato che la beta aperta arriverà prima su PS4, una data di lancio per la fase non è stata ancora comunicata.Fortunatamente, Call of Duty Tracker potrebbe aver scoperto questa data per i possessori di PS4. Apparentemente, lo store in-game arabo in Call of Duty: Modern Warfare e Warzone ha rivelato la data di lancio della beta aperta: l'8 ... Leggi su eurogamer

