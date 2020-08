Calabria, Savaglio: “Docenti e Ata facciano test” (Di venerdì 28 agosto 2020) REGGIO CALABRIA – “Mi affido al senso di responsabilita’ della classe docente per dare l’esempio nell’educazione alla salute e al rispetto di se’ e degli altri.Andiamo a fare i test, facciamolo nella serenita’ di una comunita’ che vuole lavorare al e pensando al benessere di tutti”. Cosi’ l’assessora all’Istruzione della Regione Calabria, Sandra Savaglio, nel suo messaggio per sostenere l’importanza di sensibilizzare il personale docente e Ata ad effettuare i test sierologici.Pur ribadendo la non obbligatorieta’ per medici di base e docenti, l’aspettativa e’ che vi sia una massiccia adesione ad un’iniziativa che e’ propedeutica al riavvio dell’anno scolastico in sicurezza.In caso di mancata adesione del medico di medicina generale, il test sara’ effettuato a cura del personale sanitario dell’Asp.Il medico dovra’ preoccuparsi di comunicare gli elenchi dei propri assistiti ai rispettivi poliambulatori distrettuali, segnalando docenti, dirigenti e Ata. Leggi su dire

