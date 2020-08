Basket, la Nba riparte: giocatori e proprietari uniti nella protesta (Di venerdì 28 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

ilpost : Negli Stati Uniti basket, baseball e calcio si sono fermati per protesta contro il ferimento di Jacob Blake - dchinellato : I giocatori dei Bucks sono usciti dallo spogliatoio per leggere un comunicato in cui chiedono giustizia per Jacob B… - Avvenire_Nei : Usa. Contro il razzismo si ferma il basket Nba - roisbelis88 : RT @Gazzetta_NBA: L’Nba riparte, ma non sarà come prima: giocatori e proprietari uniti nella protesta #BLM @NBA - TorinoxArturo : RT @Eurosport_IT: 'Vista dall'Italia magari è difficilmente comprensibile...' ?? Dopo lo stop della NBA per il caso Jacob Blake Marco Belin… -