Ballando con le Stelle e Covid, l’esito dei tamponi: anche Scardina è positivo (Di venerdì 28 agosto 2020) È arrivato l’atteso risultato dei tamponi per il Coronavirus a cui si sono sottoposti i concorrenti e lo staff di Ballando con le Stelle. A fornire aggiornamenti sulla situazione all’interno del programma le cui prove avevano avuto avvio lo scorso 24 agosto per essere poi sospese alla luce della positività al Covid-19 di uno dei ballerini, Samuel Peron. Deciso il tampone per l’intero staff e sospeso momentaneamente ogni registrazione, Milly Carlucci comunica l’esito degli esami. Coronavirus, casi nello staff di Ballando con le Stelle Al principio, le prime notizie rilanciate dalle testate nazionali, parlavano di 2 concorrenti di Ballando con le Stelle positivi al Covid-19: il primo, ... Leggi su thesocialpost

