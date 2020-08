Aumento contagi, Torre del Greco si ferma: “Rinviati tutti gli eventi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Prudenza e cautela sono alla base della decisione dell’amministrazione corallina di sospendere gli eventi a Torre del Greco. Dopo la scelta del sindaco di Ercolano di rinviare a data da destinarsi eventi e visite guidate in città, anche a Torre del Greco, analogamente, si è deciso di sospendere gli eventi per non correre rischi. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di cancellare la rassegna di eventi, che si sarebbe dovuto tenere alla Santissima Trinità dal 5 al 27 settembre. Ad annunciarlo è Enrico Pensati, assessore agli Eventi della giunta guidata dal sindaco Giovanni Palomba. “In questo particolare momento storico abbiamo deciso volontariamente di evitare ... Leggi su anteprima24

