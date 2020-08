Ajax, Blind: “Problema al cuore mi fa vedere cose in modo diverso. C’è altro oltre il calcio” (Di venerdì 28 agosto 2020) Ancora un problema cardiaco, questa volta con il defibrillatore che si è spento a causa di un malfunzionamento. Dailey Bind, calciatore dell'Ajax, deve aver rivissuto le stesse paure di un anno fa, quando lo scorso dicembre, contro il Valencia in Champions League, aveva avuto il primo malore.In un'intervista rilasciata al De Telegraaf prima del nuovo problema di salute, il calciatore aveva parlato di quel momento di paura vissuto.Blind: "Problema al cuore mi fa vedere le cose diversamente"caption id="attachment 1012585" align="alignnone" width="680" Blind Ajax (twitter)/captionCome scrive il giornale olandese, il calciatore ha dato l'autorizzazione per pubblicare l'intervista rilasciata la scorsa settimana e pubblicata solamente in queste ore ma non ha voluto ... Leggi su itasportpress

