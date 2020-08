Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumenta ad agosto la fiducia di consumatori e imprese. Secondo quanto riferisce l’Istat, la stima del clima di fiducia dei consumatori sale da 100,1 a 100,8, per le imprese da 77 a 80,8.Tra le componenti del clima di fiducia dei consumatori, il clima economico registra l’aumento più marcato passando da 85,9 a 90,1. Anche il clima corrente e futuro migliorano passando, rispettivamente, da 97,3 a 98,1 e da 104,3 a 105,3; solo la componente personale diminuisce lievemente (da 105,2 a 104,9).Riguardo alle imprese, le stime evidenziano un aumento della fiducia diffuso a tutti i settori seppur con intensità diverse. In particolare, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

MarcoMoriniTW : Per chi ama il #cinema è una notizia bellissima. Ieri per la prima volta dopo mesi, si è tornati a vedere i film su… - WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - JakobBara : RT @istat_it: ?Ad agosto 2020 si stima un aumento sia del clima di fiducia dei consumatori (da 100,1 a 100,8) sia dell’indice composito del… - nestquotidiano : Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese - CorriereCitta : Ad agosto sale la fiducia di consumatori e imprese -

Ultime Notizie dalla rete : agosto sale

L’Arena estiva San Biagio guarda al prossimo futuro e in vista della conclusione della gestione di ST/ART Cinema, avviata il 1° luglio scorso, propone alcuni nuovi titoli che si inseriscono nella prog ...(Teleborsa) - Fiducia delle imprese e dei consumatori in aumento ad agosto. L'ultimo sondaggio condotto dall'Istat conferma infatti un trend positivo del setiment del settore produttivo, in atto da tr ...