Xbox Series X | un negozio UK svela il prezzoe un controller blu?

Xbox Series X: un negozio UK svela il prezzo...e un controller blu? (Di giovedì 27 agosto 2020) Mancano ancora pochi mesi all'uscita di Xbox Series X e ancora non sappiamo il suo prezzo. In questo periodo però numerosi rivenditori hanno pubblicato diversi listini in cui vengono indicati anche l'ipotetico costo della prossima console di Microsoft.L'ultimo in ordine di tempo è un rivenditore inglese: l'immagine è stata condivisa dall'ex giornalista IGN e popolare YouTuber Alanah Pearce, che ha rivelato un'immagine inviatale da un apparente lavoratore al dettaglio nel Regno Unito e che mostra il prezzo di Xbox Series X a 499,99 sterline sul loro sistema. Come ha sottolineato Alanah nel video, non c'è alcun suggerimento definitivo che questo sia il prezzo reale - probabilmente è solo un segnaposto per ora - e la console viene tra l'altro erroneamente elencata come ... Leggi su eurogamer

