Usa, l'uragano Laura più forte di Katrina: venti fino a 240 chilometri orari (Di giovedì 27 agosto 2020) L uragano Laura si abbattuto a riva vicino al confine tra Texas e Louisiana prima dell alba con una violenta tempesta di categoria 4 minacciando quelle che i meteorologi hanno descritto come ... Leggi su gazzettadelsud

