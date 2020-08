Sparatoria Wisconsin, cancellata la raccolta fondi per Kyle Rittenhouse. Ma rimane quella per gli antirazzisti (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Nel caso a qualcuno fossero rimasti dei dubbi sulla presunta neutralità dei giganti del capitalismo, digitale o meno, ecco l’ennesima conferma di come le grandi piattaforme abbiano – e non facciano nulla per occultarlo– una precisa visione politica. E così, la pagina GoFundMe aperta dal padre del diciassettenne Kyle Rittenhouse per sostenere i costi della difesa legale è stata rimossa dal sito pochissimi minuti dopo l’apertura. Come noto, Rittenhouse è stato arrestato e incriminato per omicidio di primo grado nonostante – come è stato largamente documentato da video, fotografie e testimonianze – egli si sia difeso da assalitori violenti, tutti per altro con gravi precedenti penali. La pagina di raccolta fondi ... Leggi su ilprimatonazionale

