Siena agli armeni, ma quel ‘Noah’ nella denominazione non va giù: i tifosi insorgono (Di giovedì 27 agosto 2020) “L’Amministrazione comunale di Siena, dopo ponderate valutazioni ed esaminata la documentazione fatta pervenire in Comune, oltre ad aver effettuato i colloqui con quattro rappresentanti di altrettanti gruppi industriali, ha ritenuto di concedere il titolo sportivo alla società Siena Noah Ssd Srl“. Con questa nota, il Comune di Siena ha affidato la squadra alla società del gruppo armeno dell’imprenditore Bagrat Gazaryan proprietario del Noah Erevan che milita nel campionato di calcio armeno di Serie A ed il cui presidente è Roman Gevorkyan che sarà anche il presidente del Siena. Il direttore sportivo sarà Andrea Grammatica. Ma i tifosi dei toscani non ci stanno e insorgono. Il sindaco Luigi De Mossi ha dovuto incontrare ... Leggi su calcioweb.eu

mirko_masella : RT @sportli26181512: Siena agli armeni, ma i tifosi protestano... per il nome della squadra: Siena agli armeni, ma i tifosi protestano... p… - sportli26181512 : Siena agli armeni, ma i tifosi protestano... per il nome della squadra: Siena agli armeni, ma i tifosi protestano..… - PSanesi : RT @Luca_Fantuzzi: Agli amici di Siena e provincia. Incontro molto molto interessante. - montalcinonews : Anche la #ristorazione e la #gastronomia di #Montalcino partecipano all’#Eroica del 30 agosto con il #PiattoEroico,… - 1950_anna : RT @Luca_Fantuzzi: Agli amici di Siena e provincia. Incontro molto molto interessante. -

Ultime Notizie dalla rete : Siena agli Siena, proprio necessario aggiungere il nome Noah alla squadra? Il sindaco riceve i tifosi che protestano DerbyDerbyDerby Ristoratori: lunedì alle 10 il sit-in davanti alla Regione Toscana

Naccari: "Continueremo a far sentire la nostra voce fino a quando non verremo ascoltati". Confcommercio apre una sottoscrizione per la famiglia dell'imprenditore, suicida in Santa Croce È accaduto il ...

Coronavirus: 99 nuovi casi, ma si confermano positivi al pronto soccorso di Massa

Giovedì 27 agosto 2020 nessun decesso e 17 guarigioni. Il segretario della Uil Fpl di Carrara: "Ormai c'è un cluster del virus che rischia di allargarsi a macchia d'olio". Test sierologici gratuiti ad ...

Naccari: "Continueremo a far sentire la nostra voce fino a quando non verremo ascoltati". Confcommercio apre una sottoscrizione per la famiglia dell'imprenditore, suicida in Santa Croce È accaduto il ...Giovedì 27 agosto 2020 nessun decesso e 17 guarigioni. Il segretario della Uil Fpl di Carrara: "Ormai c'è un cluster del virus che rischia di allargarsi a macchia d'olio". Test sierologici gratuiti ad ...