Scuola, Miozzo (Cts): «Con la riapertura aumenteranno i contagi. Avrei reso obbligatori test ai docenti» – La diretta (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Continuano a far discutere le linee guida per la riapertura delle scuole, con il costante confronto tra Stato e Regioni. Principale nodo da sciogliere quello dei trasporti. Un’indicazione è arrivata intanto dal professor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), nel corso della sua audizione alla Camera dei deputati in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre: «Se si vuole riempire lo Scuolabus deve essere ben predisposto un tempo al massimo di 15 minuti per il contatto stretto: il percorso dei ragazzi sullo Scuolabus alla massima capienza deve essere inferiore al quarto d’ora». Sul quadro generale della pandemia Miozzo ha osservato come «i dati di questi ... Leggi su open.online

