Schiaffo dalla figlia di Strada: "Briatore ha sempre un letto" (Di giovedì 27 agosto 2020) Federico Garau Polemiche sul post dell'ex presidente di Emergency: "Briatore supererebbe un altro lockdown e troverebbe sempre un letto di intensiva. Invece noialtri, i nostri parenti e i nostri amici forse no" Proseguono senza sosta le polemiche scaturite attorno a Flavio Briatore ed al suo stato di salute: prima la notizia del ricovero in ospedale in condizioni definite "serie" causa Coronavirus, diffusa da "L'Espresso", poi la smentita ufficiale da parte dell'entourage e dello stesso imprenditore, che hanno parlato invece di una prostatite. Infine l'analisi del tampone faringeo al momento del ricovero che ha rivelato la positività di Briatore al Covid-19. Un susseguirsi di eventi in rapida successione che non ha impedito comunque ai detrattori dell'imprenditore di accanirsi contro ... Leggi su ilgiornale

Moonspell_666 : RT @FeliceValente: @angelo_forgione @pisto_gol Sarri. Dilettantismo allo sbaraglio. Un dilettante toccato dalla fortuna come pochi. Uno s… - FeliceValente : @angelo_forgione @pisto_gol Sarri. Dilettantismo allo sbaraglio. Un dilettante toccato dalla fortuna come pochi.… - Cielodigiove : Le parole di questo dissidente scappato dalla #Cina sono uno schiaffo a #luigidimaio e a tutti i traditori venduti… - dscanferla : RT @gianmicalessin: Libia altro schiaffo all’Italia Erdogan apre base navale a Misurata Il Qatar guida la ricostruzione. A 10 anni dalla “r… - malubor1 : RT @NyMeRiAdiDoRnE: Ribadisco il suggerimento ai proprietari di locali e discoteche....organizzateci la Festa dell'Umido e sicuramente vi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiaffo dalla Schiaffo dalla figlia di Strada: "Briatore ha sempre un letto" il Giornale Meteo: schiaffo all’estate, arrivano i temporali e le temperature crollano

Addio all’afa, e forse anche un ‘saluto’ anticipato all’estate. Da venerdì una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà maltempo fino a tutto il weekend e le temperature ad abbassarsi fino a ...

Regata storica "ridotta" causa Covid: «Lasciamo i posti d'onore alla gente comune»

«La Regata Storica è una festa che appartiene ai veneziani, non a liste di invitati vip. Lasciare gli eventuali posti ridotti, causa Covid, ai cittadini»: l'appello congiunto è di Sara Visman, candida ...

Addio all’afa, e forse anche un ‘saluto’ anticipato all’estate. Da venerdì una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà maltempo fino a tutto il weekend e le temperature ad abbassarsi fino a ...«La Regata Storica è una festa che appartiene ai veneziani, non a liste di invitati vip. Lasciare gli eventuali posti ridotti, causa Covid, ai cittadini»: l'appello congiunto è di Sara Visman, candida ...