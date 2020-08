Ronaldo: “Vogliamo conquistare il mondo, noi siamo la Juventus” (Di giovedì 27 agosto 2020) Cristiano Ronaldo, attraverso il suo profilo instagram, ha salutato i suoi tifosi in vista della nuova stagione e caricando i suoi compagni di squadra alla Juventus. Queste le parole del fenomeno portoghese: “Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff Juventus, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il mondo! Abbattendo i record. Superando gli ostacoli. Vogliamo vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che possono arrivare sulla nostra ... Leggi su alfredopedulla

