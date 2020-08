Roberta Ragusa ufficialmente morta, si sblocca l'eredità per i figli Alessia e Daniele (Di giovedì 27 agosto 2020) Roberta Ragusa è ufficialmente morta . Bastava una semplice formalità, in una storia che vede una condanna per omicidio ma che, fino a oggi, non aveva visto la registrazione ufficiale del decesso dell'... Leggi su leggo

