Robert Pattinson su Tenet: “Al futuro chiederei di eliminare il 2020” (Di giovedì 27 agosto 2020) Intervista video a Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, protagonisti di Tenet, nuovo film di Christopher Nolan che gioca con spazio e tempo. Dal 26 agosto solo al cinema. È in sala dal 26 agosto Tenet, nuovo misterioso film di Christopher Nolan che gioca con le leggi della fisica, modificando tempo e spazio, mettendo in comunicazione passato e futuro. Nel cast Robert Pattinson, presto anche nuovo interprete di Batman nel film di Matt Reeves, ed Elizabeth Debicki. Tenet, recensione: il cinema di Christopher Nolan al quadrato Abbiamo raggiunto i due attori via web, entusiasti di aver preso parte a un film così complesso, che ti invita a giocare con lui: "Credo che ci si debba arrendere all'esperienza" ci ha detto l'attrice, proseguendo: ... Leggi su movieplayer

