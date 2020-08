Quantum Error si mostra in questo nuovo video gameplay (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante il pre-show della Gamescom è stato pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Quantum Error, l'FPS horror che prende ispirazione da Lovecraft, DOOM e Dead Space.Il titolo è stato confermato per PS4 e PS5 e in questo nuovo video gameplay possiamo dare uno sguardo alla terrificante ambientazione, tra mostri e terre desertiche che nascondono un sacco di insidie.A tal proposito lo studio di sviluppo sta raccogliendo fondi per migliorare lo sviluppo del gioco e acquistare equipaggiamento mocap e utilizzare degli attori che doppieranno i vari personaggi nel gioco. Se volete contribuire potete farlo cliccando qui.Leggi altro... Leggi su eurogamer

