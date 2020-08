Pensione quota 41 per tutti: c’è troppo vittimismo? (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo aver intervistato un nostro lettore sulla Pensione quota 41 per tutti ci sono giunte, in redazione diverse mail di lettori che dicono la loro sulla questione. Il problema sollevato dal signor Roberto, che abbiamo intervistato, è che inserire delle penalizzazioni nella quota 41 per tutti servirebbe solo a rendere inutile la misura poichè scoraggerebbe dall’utilizzo (visto che in poco è possibile raggiungere la Pensione anticipata) e sarebbe fruita soltanto da chi, con l’acqua alla gola, rimarrebbe senza alternative alla Pensione di vecchiaia. Un lettore commenta l’intervista scrivendo: “Ho letto ciò che ha scritto il Sig. Roberto, sono totalmente d’accordo col suo pensiero. Dopo 41 anni di lavoro una ... Leggi su pensioniefisco

PepitoS10773388 : @paulolden1 @LegaSalvini Non capisci che quota 100 ha dato lavoro al 42% del numero di chi è andato in pensione che… - LenziEleonora : @marco_ooone @paulolden1 @LegaSalvini Non so quanti anni abbia lei, ma chi non rientra nel quota 100 entro il 2021… - MARRASVIAGGI : VOI Marsa Siclà Resort 4* - Sampieri (Rg) Dal 30 Agosto al 6 Settembre in pensione e sistemazione in camera classic… - costa577 : A chi spettano 1.415 euro di pensione con 20 anni di contributi grazie a Quota 90 - aledeniz : @AlatiGiulio @vitalbaa @brusco_sandro Ma che c’entrano i lavoratori? Quota 100 è una porcheria clientelare che cost… -