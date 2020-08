“Ho rivisto il mio Beau”. Tiziano Ferro, il video è da brividi: l’incontro col suo cagnolino è da brividi (Di giovedì 27 agosto 2020) Sono giorni particolari per il famoso cantante di Latina. Il cane di Tiziano Ferro, Beau, pochi giorni fa è stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia interna improvvisa. Nel post straziante pubblicato sul suo account Instagram, Tiziano raccontava di un’atroce notte in cui aspettava di sapere l’esito di una lunga e difficile operazione a cui si è dovuto sottoporre il suo amico a quattro zampe. L’intervento è andato a buon fine ma il cane è ancora sotto osservazione: l’altro ieri, un nuovo aggiornamento di Tiziano faceva sapere che Beau stava bene ma non mangia. Oggi è arrivata una magnifica sorpresa per il cantautore nato a Latina che ora vive in America insieme a suo marito Victor. Il video pubblicato su Instagram ha fatto ... Leggi su caffeinamagazine

juventusfc : ?? #Pirlo: «Mi sono sentito subito a mio agio, ho rivisto tante persone con cui avevo lavorato» #ForzaJuve - EVPHORI4 : se io l'ho rivisto e pianto dovete farlo anche voi - TizianaBtz : @Barbara89108989 Davvero. Ieri quando l'ho rivisto ho pensato alla spensieratezza. Eravamo inconsapevoli, ed era bellissimo. - maryland_____ : RT @ayellowlamp: vorrei cancellare le quindici volte che ho rivisto fleabag dalla mia mente per provare per la prima volta l’euforia, la pa… - tortell0ni : RT @ayellowlamp: vorrei cancellare le quindici volte che ho rivisto fleabag dalla mia mente per provare per la prima volta l’euforia, la pa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho rivisto Dj Albertino: «Assembramenti in disco inevitabili, l’errore è stato aprire i locali» Corriere della Sera