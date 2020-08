Festa nella notte con dj in villa Porto Rotondo, 20 denunciati (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - Una Festa con musica a tutto volume in una villa a Porto Rotondo con tanto di dj e, soprattutto, senza osservare alcuna precauzione contro il Covid-19. L'hanno scoperta i carabinieri che hanno denunciato una ventina di persone tra cui qualche sardo, ma per la maggior parte turisti provenienti da Lombardia, Campania e Puglia. Assieme a loro due ragazze lituane e una rumena. Il tutto avveniva a pochi chilometri dal Billionaire e dal Sottovento, chiusi dopo i casi di positività di dipendenti e gestori. L'intervento alle 4 del mattino dopo le denunce dei vicini I militari della stazione di Porto Rotondo e del reparto territoriale di Olbia sono intervenuti attorno alle 4 del mattino a Cugnana dopo diverse segnalazioni ... Leggi su agi

Madlenita77 : RT @thediziclub: #Ezgi si ritrova a malincuore alla festa organizzata da Serdar. In seguito a coincidenze, anche #Özgür arriva in quel luog… - IamMianna : RT @UnioneSarda: #Olbia, i carabinieri interrompono la festa in villa: 20 denunce - alceo67 : RT @il_Timone: La Chiesa cattolica celebra oggi la festa di Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Nota per la sua perseveranza nella preghi… - VivereLaVitaaa : RT @il_Timone: La Chiesa cattolica celebra oggi la festa di Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Nota per la sua perseveranza nella preghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa nella Festa nella notte con dj in villa Porto Rotondo, 20 denunciati AGI - Agenzia Italia Festa nella notte con dj in villa Porto Rotondo, 20 denunciati

AGI - Una festa con musica a tutto volume in una villa a Porto Rotondo con tanto di dj e, soprattutto, senza osservare alcuna precauzione contro il Covid-19. L'hanno scoperta i carabinieri che hanno d ...

Grande festa per San Bartolomeo a Porto Viro

PORTO VIRO (Rovigo) - La comunità parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Porto Viro ha festeggiato il suo Patrono con un percorso iniziato nella serata di venerdì 21 agosto con la testimonianza di ...

AGI - Una festa con musica a tutto volume in una villa a Porto Rotondo con tanto di dj e, soprattutto, senza osservare alcuna precauzione contro il Covid-19. L'hanno scoperta i carabinieri che hanno d ...PORTO VIRO (Rovigo) - La comunità parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo di Porto Viro ha festeggiato il suo Patrono con un percorso iniziato nella serata di venerdì 21 agosto con la testimonianza di ...