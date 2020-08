F1, GP Belgio Spa 2020: orari differite TV8 di qualifiche e gara (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Gran Premio del Belgio è il settimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Spa Francorchamps, dopo la pausa di una settimana, si torna a fare sul serio e TV8 trasmetterà come di consueto qualifiche e gara in chiaro ma in differita, mentre la diretta andrà in onda in esclusiva sui canali Sky Sport. Chi non è abbonato alla pay-tv potrà vedere le qualifiche in differita integrale alle ore 18:30 di sabato 29 e la gara dalle ore 19:00 di domenica 30 agosto. Leggi su sportface

SkySportF1 : Tutti gli orari del weekend del #BelgianGP su @SkySport #F1 #SkyMotori #Formula1 - IconWheelsIT : Mondiale #F1 2020 – GP #Belgio a Spa-Francorchamps: gli orari TV su #Sky e #TV8 - FormulaPassion : #F1, #Wolff e le questioni in sospeso della #Mercedes a #Spa #BelgianGP - markus_auto : Gran Premio del Belgio: tutto sul circuito di Spa-Francorchamps ... - federicob95 : RT @P300it: F1 | Gran Premio del Belgio 2020: anteprima, statistiche, record ed orari TV di Spa-Francorchamps -