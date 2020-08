Coronavirus, Inps: "Crollano i certificati per malattia, - 40%" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il lockdown ha fatto crollare i certificati di malattia arrivati ai datori di lavoro. Che sono quasi dimezzati: - 40% nel secondo trimestre del 2020, mentre sono cresciuti in media i periodi di ... Leggi su quotidiano

L'Inps sottolinea che la contrazione è stata molto forte per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti restrizioni (obbligo di chiusura delle attività non essenziali) no ...ROMA – Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi cinque mesi del 2020 sono state 1.795.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione e’ stata molto forte (-43%) per eff ...