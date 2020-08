Chiede a due clienti di indossare la mascherina: cameriere preso a morsi (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha detto loro più volte di indossare le mascherine nei momenti in cui non stavano mangiando. Come da regolamentazione, un cameriere ha invitato due clienti del locale dove lavora a Sabinanigo, una città spagnola nella provincia di Huesca, a indossare il dispositivo di protezione anti covid-19. Ma i due si sono rifiutati e anzi sono arrivati alla violenza: hanno aggredito il cameriere e lo hanno preso a morsi. Quando poi polizia locale e Guardia Civile sono arrivati nel ristorante i due, 51 e 49 anni, hanno opposto resistenza e ferito un agente. Ora dovranno rispondere dell’accusa di pubblica resistenza, lesioni e disobbedienza dopo aver già ricevuto una multa per non aver rispettato le misure anti-covid. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

