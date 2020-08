Brunello Cucinelli chiude semestre in rosso. Buone prospettive per fine anno (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Brunello Cucinelli chiude il primo semestre in perdita per 25,8 milioni di euro, fortemente impattato dalla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, che ha portato alla chiusura di un numero significativo di boutique nel mondo. I ricavi netti sono in calo del 29,6% a cambi correnti e si attestano a 205,1 milioni di euro (-29,8% a cambi costanti), a fronte dei 291,4 milioni di Euro al 30 giugno 2019. L’EBITDA normalizzato è negativo per 14,1 milioni di euro, mentre l’EBIT normalizzato si porta a -29,8 milioni di euro. “Dopo questo semestre fortemente caratterizzato dalla pandemia, ci stiamo avviando verso una significativa inversione di marcia. Dal 1° luglio guardiamo l’azienda con un occhio nuovo e fresco, considerando questo un ... Leggi su quifinanza

