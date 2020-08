"Basta, mi dovete rimpatriare". E il bengalese prende a sprangate l'agente (Di giovedì 27 agosto 2020) Maurizio Zoppi L'agente è stato ferito ad un braccio ed è finito in ospedale. L'aggressore ha distrutto pure la porta blindata della sezione di polizia giudiziaria Un cittadino bengalese si è presentato con una spranga al commissariato di polizia giudiziaria a Palermo in via Lo Forte. Si è avvicinato a un poliziotto e lo ha aggredito. Poi ha iniziato a distruggere l'ufficio, danneggiando anche la porta di ingresso della sezione di polizia. È accaduto nel capoluogo siciliano nel pomeriggio tardo di ieri. L'agente delle forze dell'ordine è stato ferito ad un braccio ed è stato trasferito in ospedale. L'uomo del Bangladesh, urlando, chiedeva di essere rimpatriato nella sua città di provenienza. Alla fine della crisi gli agenti di polizia sono riusciti a bloccarlo e a ... Leggi su ilgiornale

