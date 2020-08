The Batman: Zack Snyder rivela la sua reazione al trailer (Di mercoledì 26 agosto 2020) Zack Snyder ha condiviso in una nuova intervista la sua reazione dopo la visione del primo trailer di The Batman, con star Robert Pattinson. Il primo trailer di The Batman è stato condiviso online pochi giorni fa e Zack Snyder ha ora rivelato la sua reazione alle prime sequenze del progetto realizzato da Matt Reeves. Il regista, attualmente impegnato nella realizzazione del suo montaggio di il video promozionale del progetto tratto dai fumetti della DC. Zack Snyder conosce molto bene il mondo di Gotham City e, mentre era ospite del podcast Reel in Motion, ha confermato di aver visto le prime sequenze di The Batman mostrate durante il DC FanDome ... Leggi su movieplayer

