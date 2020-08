Scuolabus, andare a scuola in sicurezza: segnaposto, distanziamento, mascherina. Ecco le linee guida (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono state pubblicate ieri sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per il trasporto scolastico. Ecco, dunque, come andare a scuola in totale sicurezza. scuolabus: Ecco tutte le linee guida Spetta ai genitori misurare la febbre agli studenti prima di salire sullo scuolabus. Divieto di salire sul mezzo per tutti coloro che presentano febbre o sono stati a contatto con persone affette dal Covid-19 nei quattordici giorni precedenti. Parole d’origine: igienizzazione e sanificazione. I mezzi di trasporto verranno sanificati almeno una volta al giorno e sarà disponibile un detergente per le mani a disposizione degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

