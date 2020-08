Salvini contestato a Cava de’ Tirreni: volano sedie contro gli agenti. Cori e fischi contro l’ex ministro al comizio (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ci sono stati momenti di tensione e una carica di alleggerimento della polizia per arginare i manifestanti anti-Salvini che si sono radunati in Piazza Duomo, a Cava de’ Tirreni (Salerno), dove il leader della Lega ha incontrato sostenitori e simpatizzanti nell’ambito del tour che sta effettuando nel Salernitano. Tra le oltre 600 persone presenti, infatti, vi erano anche circa alcune centinaia di manifestanti che hanno contestato l’ex ministro. Una breve carica c’è stata quando la polizia in assetto antisommossa ha allontanato i contestatori, che volevano avvicinarsi ulteriormente al palco. Durante i disordini – durati una decina di minuti – sono stati lanciati anche alcuni oggetti all’indirizzo dei poliziotti. Gli agenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

