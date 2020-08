Renzi: spostato asse di governo dal sovranismo al riformismo (Di mercoledì 26 agosto 2020) "L`accordo di governo Pd-M5S ha portato all`accordo sul Recovery Fund. Conte ha accettato la cultura riformista europea: è la stessa forza politica che andava a braccetto con i gilet gialli, oggi lo fanno con Macron e la Merkel. Questo è l`effetto del governo Conte 2: ci ho sofferto a farlo ma siamo riusciti a spostare l`asse dal sovranismo al riformismo, spostando Salvini da palazzo Chigi al Papeete. Non voglio mettere in difficoltà il mio fratello e compagno di strada Stefano Bonaccini ma mi dispiace che il suo Pd sia lo stesso che ha candidato un giornalista del Fatto, nemico del riformismo, in Liguria", lo ha detto Matteo Renzi dialogando con il governatore dell`Emilia Romagna alla scuola politica "Meritare l`Europa" fino a venerdì a ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 26 ago 19:02 - (Agenzia Nova) - Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "l’accordo di governo Pd-M5s ha portato all’accordo sul Recovery fund. Conte - ha proseguito - ha accettato la cultura ...

