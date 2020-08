Relicta disponibile da oggi nell’Epic Games Store (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ravenscourt e Mighty Polygon hanno pubblicato l’acclamato puzzle game su Epic Games Store. Per celebrare l’uscita ecco l’accolades trailer internazionale.Relicta farà parte della lineup della Gamescom digitale di Koch Media. Inoltre, il gioco sarà incluso nell’Indie Arena Booth. Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica. Con gli occhi di uno scienziato, dovrai usare la tua creatività per giocare con le leggi della fisica, utilizzando magnetismo, polarità e gravità per svelare i segreti di una struttura di ricerca sulla luna. Chandra Base metterà alla prova le tue abilità scientifiche, poiché sono l’unica cosa che può mantenere in vita tua figlia.In Relicta ogni ... Leggi su gamerbrain

