Priorità di erogazione per bonus Infratel su PC e Internet: le tempistiche (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alcuni lo chiamano già "bonus Infratel", in riferimento alla piattaforma dove sarà possibile avanzare la richiesta per ottenere agevolazioni sia con l'acquisto di un PC, sia per ottenere la connessione veloce. Un paio di giorni fa ho già portato alla vostra attenzione alcune limitazioni importanti da prendere in esame, soprattutto in termini di ISEE, in modo che tutti possano avere ben chiaro quello che si può ottenere e ciò di cui non si ha diritto. Ci sono anche discorsi di priorità che potrebbero influire sulle tempistiche di erogazione del voucher. La timeline per il bonus Infratel su PC e Internet Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, indipendentemente da come vogliate chiamare il ... Leggi su optimagazine

