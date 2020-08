Petrolio: Up, a luglio consumi -13,9%, in primi 7 mesi -19,3% (2) (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Adnkronos) - I consumi petroliferi italiani nei primi sette mesi sono ammontati a 28,1 milioni di tonnellate, con un decremento del 19,3% (-6.697.000 tonnellate) rispetto ai primi sette mesi del 2019. A luglio i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), a parità di giorni lavorativi, sono risultati pari a 2,7 milioni di tonnellate, di cui 0,7 milioni di benzina e 2 milioni di gasolio, con un decremento del 6,9% (-199.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. In particolare la benzina totale ha mostrato un calo del 5,8% (-41.000 tonnellate) mentre il calo della benzina venduta sulla rete rispetto a luglio 2019 è stato del 5,5%; il gasolio autotrazione evidenzia un decremento del 7,2% (-158.000 tonnellate), mentre il ... Leggi su liberoquotidiano

Baghdad, 26 ago 14:00 - (Agenzia Nova) - L’Iraq si è classificato secondo fra i maggiori paesi esportatori di petrolio in Cina nel mese di luglio 2020. E’ quanto emerge da dati pubblicati dall’Amminis ...

