Milano: morto a 94 anni Angelo Ratti, fu deportato a Mauthausen (2) (Di mercoledì 26 agosto 2020) (Adnkronos) - Dopo gli scioperi dei lavoratori contro la guerra e l'occupazione tedesca, il carcere si riempie di operai ed antifascisti. Il 4 marzo del 1944, di notte, con cento prigionieri, Angelo viene chiuso in un vagone merci e fatto partire per la deportazione, con destinazione Mauthausen. Pochi mesi dopo raggiunge il campo dopo una marcia di circa otto chilometri, con i piedi ormai piagati dagli zoccoli di legno completamente rotti. Nel maggio del 1945, Angelo, finalmente libero, torna in Italia, lavora presso una grande industria editoriale a Milano, dove vive con la famiglia. Diventa un prezioso testimone e guida numerosi viaggi a Mauthausen-Gusen. Leggi su iltempo

repubblica : Morto l'antifascista milanese Angelo Ratti: a 17 anni anni arrestato dal regime e trasferito nei campi di prigionia… - fanpage : Addio Angelo - fanpage : Cristian era ricoverato in ospedale dal 20 marzo - squiddydixit : RT @Affaritaliani: Morto Angelo Ratti, ex deportato a Mauthausen - Affaritaliani : Morto Angelo Ratti, ex deportato a Mauthausen -

Ultime Notizie dalla rete : Milano morto Milano, morto a 67 anni Mario Marano: sparò al giornalista Walter Tobagi, poi si pentì La Repubblica Milano: morto a 94 anni Angelo Ratti, fu deportato a Mauthausen (2)

(Adnkronos) - Dopo gli scioperi dei lavoratori contro la guerra e l’occupazione tedesca, il carcere si riempie di operai ed antifascisti. Il 4 marzo del 1944, di notte, con cento prigionieri, Angelo v ...

La scomparsa di Sabrina Beccalli: «Pasini forse aveva un complice»

Il triangolo delle ricerche del corpo di Sabrina Beccalli si delinea: Vergonzana, dove l’auto della donna, 39enne scomparsa da Ferragosto, è stata incendiata da Alessandro Pasini, 45 anni e unico accu ...

(Adnkronos) - Dopo gli scioperi dei lavoratori contro la guerra e l’occupazione tedesca, il carcere si riempie di operai ed antifascisti. Il 4 marzo del 1944, di notte, con cento prigionieri, Angelo v ...Il triangolo delle ricerche del corpo di Sabrina Beccalli si delinea: Vergonzana, dove l’auto della donna, 39enne scomparsa da Ferragosto, è stata incendiata da Alessandro Pasini, 45 anni e unico accu ...