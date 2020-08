Matt Dillon domani al TIMVISION Floating Theatre di Roma Eur (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dopo la grande apertura assieme a Oliver Stone, domani – giovedì 27 agosto alle 23.00 il TIMVISION Floating Theatre, la prima arena cinematografica sull’acqua della città di Roma, ospiterà un’altra grande star internazionale Matt Dillon L’attore americano, entrato a far parte della Giuria internazionale del Concorso della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, incontrerà il pubblico e introdurrà la proiezione del suo esordio alla regia “City of Ghosts” Tra gli ospiti che si aggiungono al ricco programma delle prossime serate anche MattEO GARRONE con il restauro di GOMORRA Matt Dillon sarà il ... Leggi su romadailynews

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 L'attore statunitense #MattDillon (@MattDillon) entra a far parte della Giuria internazionale d… - RadioItalia : L’attore statunitense Matt Dillon entra a far parte della Giuria Internazionale di #Venezia77, in programma dal 2 a… - Alicenellacitt : MATT DILLON sarà il nuovo ospite internazionale del TIMVSIONFLOATING THEATRE giovedì 27 agosto alle 23.00. Introdur… - CatelliRossella : Venezia 77, nella giuria di Cate Blanchett esce Cristi Puiu entra Matt Dillon - Enken51474164 : RT @TaxiDriversRoma: #Venezia77 MATT DILLON entra a far parte della giuria internazionale. -